Поджигателя в Саатлы привлекли к ответственности
Сотрудники МЧС установили виновника пожара в Саатлинском районе.
Согласно сообщению пресс-службы министерства, в селе Насимикенд Саатлинского района 26 августа произошел пожар на хозяйственном объекте, принадлежащем Бахажуру Байракдарову. В результате сгорел хозяйственный объект общей площадью 150 кв.м и 1000 тюков сена. Усилиями огнеборцев пожар был потушен.
В результате мероприятий, проведенных Госслужбой пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям, было установлено, что поджог совершил Кямиль Сафаров. Он признался в этом. В отношении виновника пожара составлен протокол об административном правонарушении.