Арестован громко разговаривавший около сотрудников «бандотдела» мужчина

В конце августа при выполнении служебного задания в Насиминском районе сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью попросили мужчину, громко разговаривавшего по мобильному телефону, не нарушать общественный порядок. Проигнорировав данные предупреждения, Фуад Алиев (имя и фамилия условные – ред.) продолжил ругаться по телефону, после чего сотрудники правоохранительных органов пригласили его в отделение полиции. Отказавшись ехать в полицейский участок добровольно, мужчина был в обязательном порядке доставлен в полицию, и по отношению к нему был составлен протокол по статье 535.1 КоАП (неповиновение законному требованию полиции). Дело против него было направлено в Насиминский районный суд, передает Qafqazinfo.

В ходе судебного заседания мужчина заявил, что нервничал во время разговора по мобильному телефону с должником и поэтому говорил громко.

«Два человека в гражданской одежде подошли ко мне и попросили понизить тон. Я проигнорировал их предупреждения, потому что нервничал. Затем они пригласили меня в полицейский участок, но я отказался ехать. Потом полицейские посадили меня в машину и отвезли в участок. Я понял свою ошибку и жалею о случившемся. Я не собирался проявлять неуважение к полицейским».

Суд вынес решение об административном аресте мужчины сроком на 15 дней на основании протокола.