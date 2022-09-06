Подробности атаки Израиля по аэропорту Алеппо

В результате израильского авиаудара 6 сентября по аэропорту в Алеппо на севере Сирии погибли не менее 3 человек, 5 сильно ранены. Об этом сообщает The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Сообщается, что ВВС Израиля выпустили 6 ракет по целям. Серьезно повреждена взлетно-посадочная полоса. Аэропорт приостановил свою работу. Информацию подтвердили в Министерстве транспорта Сирии.

6 сентября израильские самолеты атаковали несколько целей: в Алеппо и в районе Латакии. Аэропорт подвергся второй атаке за последнюю неделю. До этого ВВС Израиля ударили по нему 31 августа, тогда они уничтожили склады оружия и боеприпасов проиранских сил.