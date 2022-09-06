Украинские военные получили беспилотники Warmate

Украинские военные получили первые 20 дронов Warmate, которые были приобретены на пожертвования. Об этом 7 сентября сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

По его словам, дроны Warmate обнаруживают и поражают легко бронированную технику, средства ПВО, радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Полная подготовка системы к выполнению задач в полевых условиях длится не более 10 минут.

Федоров отметил, что такие беспилотники использует армия Польши и другие страны-члены НАТО.