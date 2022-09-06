Ильхам Алиев выделил еще 3 млн на восстановление Карабаха

Государственному юридическому лицу «Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе» выделено 3 миллиона манатов. Данное распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, в целях проектирования и осуществления работ по строительству, ремонту и восстановлению населенных пунктов на освобожденных территориях Агдамского, Физулинского, Ходжавендского и Тертерского районов, входящих в Карабахский экономический район, из средств, предусмотренных в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий, государственному юридическому лицу «Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе» первоначально будет выделено 3 миллиона манатов.

Министерство финансов должно обеспечить финансирование, а Кабинет Министров - решать вопросы, вытекающие из действующего распоряжения.