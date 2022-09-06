Путин о массовом переезде русских в Армению

Президент России Владимир Путин нормально относится к переезду российского бизнеса в Армению и другие страны ЕАЭС, если уезжающим удобнее там работать.

"Мы приветствуем все, что идет на пользу российскому бизнесу. …Можно работать в Ереване, а жить фактически в Москве, этому ничего не мешает. Многие уже вернулись, поняли, что ничего страшного здесь не происходит, все стабильно. Если кому-то нравится работать в Армении - пожалуйста", - приводят российские СМИ слова Путина, которые он сказал на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

Президент РФ добавил, что некоторые выбирают не Ереван, а Баку, а также "в Казахстане создали очень хорошую финансовую зону". Чаще, по словам главы российского государства, уезжают представители бизнеса, связанные со сферой IT.

Модератор пленарной сессии Илья Доронов отметил, что Армения столкнулась с "наплывом трудовых мигрантов" из России и спросил премьер-министра Армении Никола Пашиняна, как россияне вписались в местное общество и какую роль играют в экономике страны. На что президент РФ отреагировал: "Извини, Никол, перед тем, как Никол начнет отвечать, хочу сказать - еще больше армян приехало в Россию. Свыше 2 млн человек".