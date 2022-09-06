Эмин Амруллаев назвал установление камер в детских садах приоритетом

«Установление камер в детских садах является для нас одним из приоритетных вопросов. С точки зрения поведения и числа детей этот вопрос очень важен». Об этом заявил журналистам министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Он отметил, детские сады также должны быть обеспечены доступом в интернет.

«Очень немногие сады в настоящее время имеют оптоволоконный доступ в интернет. К концу следующего года мы проведем интернет в школах, которые охватывают 80 процентов наших учеников. Процесс будет проходить поэтапно. Я согласен с тем, что установка камер в наших садах играет эффективную роль в предотвращении неприятных ситуаций. Но я думаю, что эта работа не должна быть централизованной», - сказал Эмин Амруллаев.