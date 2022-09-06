Британская разведка: России приходится выбирать...

За последние сутки тяжелые бои шли на трех украинских фронтах: на севере - под Харьковом, на востоке - в Донбассе и на юге - в Херсонской области, пишет британская военная разведка в своем ежедневном пресс-релизе в 196-й день войны в Украине.

Согласно сводке разведки, российская армия планирует направить свои основные усилия на наступление на Бахмут в Донбассе. Однако командиры сталкиваются с дилеммой, отмечает разведка: им приходится выбирать, развертывать ли оперативные резервы для поддержки этого наступления или защищаться от продолжающегося наступления Украины на юге.

Многочисленные одновременные угрозы, разбросанные на 500 км друг от друга, проверят способность России координировать оперативный план и перераспределять ресурсы между несколькими группировками сил.

Минобороны Британии считает, что в начале войны Россия не смогла координировать несколько группировок сил сразу, именно поэтому армия РФ показала плохую результативность.