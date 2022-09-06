Мощный взрыв прогремел в захваченном россиянами Мариуполе

В соцсетях сообщается о мощном взрыве, который прогремел в среду днем в районе аэропорта в захваченном российскими войсками украинском городе Мариуполе.

Другие подробности не приводятся. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

Накануне в Бердянске (город на юге Запорожской области Украины, с февраля 2022 года захвачен российской армией) произошел взрыв. По данным полиции, он прогремел рядом со зданием администрации. Взорванный автомобиль принадлежал «коменданту» города Артему Бардину. За взрывом последовала перестрелка. Бардина с тяжелыми травмами доставили в больницу.