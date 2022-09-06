Ильхам Алиев выделил деньги на школы в Кельбаджаре и Зангилане

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжения о мерах по проектированию и строительству школьных зданий в городах Кельбаджар и Зангилан.

В целях проектирования и строительства в городе Кельбаджар здания полной средней школы на 960 ученических мест из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2022 год на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий Министерству науки и образования Азербайджана первоначально выделены 300 тысяч манатов.

Другим распоряжением главы государства с целью проектирования и строительства в городе Зангилан здания полной средней школы на 960 ученических мест из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2022 год на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий, Министерству науки и образования Азербайджана первоначально выделены 300 тысяч манатов.