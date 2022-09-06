Путин проводит отдельную встречу с Пашиняном
Президент России Владимир Путин начал в среду на полях Восточного экономического форума встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Пашинян на встрече с Путиным отметил важность миссии российских миротворцев в Карабахе, назвав ее «непростой».
Путин заявил, что они находятся в постоянном контакте по теме Карабаха: «Разумеется, одним из самых чувствительных вопросов является обстановка, связанная с обеспечением безопасности вокруг Карабаха. Мы все время с вами на этот счет говорим, в контакте постоянном находимся», - сказал Путин.