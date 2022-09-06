Что известно о наступлении украинцев в Харьковской области

Наступление Вооруженных сил Украины на город Балаклея в Харьковской области официально пока не комментируют. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович накануне заявил, что россияне в Харьковской области отступают на восток, не приведя при этом никаких подробностей.

Страна.ua пишет, что жители Балаклеи рассказали утром 7 сентября изданию, что ночь была относительно тихой, а с утра опять начались обстрелы, но менее интенсивные, чем вчера. По их словам, бои идут рядом с городом, в центре Балаклеи боев нет и там по-прежнему находятся российские войска. По западным окраинам города у них точных данных нет.

Издание отмечает, что, судя по различной информации, украинские силы пытаются окружить Балаклею, отрезав ее с севера и с юга, а затем либо вынудить российские войска уйти из города по дороге на восток, либо перерезать и ее, взяв российские силы в Балаклее в окружение.

Еще одна цель ВСУ - взять важный транспортный узел Волохов Яр, откуда идут дороги с севера области на Изюм и Балаклею. Также в сети публикуют видео украинских военных, которые, предположительно, вышли на дорогу из Волохов Яра на Изюм. Россияне пишут, что дорога из Балаклеи на Волохов Яр уже простреливается ВСУ, а сама Балаклея находится в оперативном окружении. Также они говорят, что к городу сейчас идут подкрепления армии РФ. Сражение продолжается, пишет издание.