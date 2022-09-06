Haqqin.az с «Карабахом» на матч с «Фрайбургом»: народная любовь к Гурбану Гурбанову, прилет в Евроаэропорт и темная немецкая ночь
Автобус футбольного клуба «Карабах» подъезжает к Международному аэропорту Гейдар Алиев. Команда отправляется на первый матч в Лиге Европы против немецкого «Фрайбурга».
Главный тренер Гурбан Гурбанов выходит и почти тут же оказывается в окружении журналистов. Коротко ответив на несколько вопроса, рулевой «Карабаха» направляется ко входу в воздушные ворота страны. Нужно проделать путь в пару десятков метров до стойки регистрации, чтобы получить уже заранее приготовленный боардинг-пасс. Но это не так уж просто. Еще у входа в аэропорт к тренеру подходят желающие сфотографироваться. Наставник никому не отказывает. Спонтанная фотосессия продолжилась и в фойе аэропорта. В какой-то момент из желающих сфотографироваться образовалась небольшая очередь…
За этим занимательным процессом наблюдал и корреспондент haqqin.az. И тогда мне подумалось: вот она истинная народная любовь! Гурбан Гурбанов сегодня, бесспорно, самая популярная персона в азербайджанском футболе. А может быть, и во всем отечественном спорте. Творец успехов «Карабаха» пользуется огромным уважением. И дело тут не только в потрясающей летней кампании агдамского клуба в Лиге чемпионов, которой совсем чуть-чуть не хватило до итогового триумфа. А в многолетней стабильной работе Гурбанова, его словах, действиях и поступках на протяжении долгих лет…
«Карабах» впервые за последние почти два года пригласил в поездку на матч еврокубка делегацию журналистов. До этого такой визит состоялся 29 октября 2020 года, когда агдамцы в связи с Отечественной войной и соответстующим решением УЕФА проводили свои домашние матчи в Стамбуле. Чемпион Азербайджана в тот день принимал испанский «Вильярреал».
За это время в «Карабахе» кое-что изменилось. В частности, новым главой пресс-службы клуба стал Гюндюз Аббасзаде, для которого, понятно, это также была первая поездка вместе с большим составом журналистов. Из положительных изменений можно отметить, к примеру, то, что в этот раз предствители медиа могли спокойно общаться с футболистами на борту. Никаких запретов, которые обычно бывают во время полетов журналистов вместе с футбольными командами, не было.
Самолет, следующий по маршруту Баку – Евроаэропорт (подробнее о пункте назначения читайте ниже), готовится ко взлету. Директор «Карабаха» Эмрах Челикель, генеральный менеджер Асиф Аскеров и Гурбан Гурбанов поприветствовали журналистов, находящихся на борту. А дальше - больше пяти часов в воздухе. За это время некоторым из моих коллег удалось и поговорить с игроками, и поспать, и поесть, и даже поработать.
А прилетели мы действительно в Евроаэропорт. Полное название - Евроаэропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург. Это единственный аэропорт в мире, который находится в управлении сразу двух стран – Швейцарии и Франции. Он расположен в 6 км от крупного швейцарского города Базель и в 22 км от французского Мюлуза. Так куда же все-таки прилетел «Карабах»? В Швейцарию или во Францию? Формально воздушная гавань находится все же на территории Франции.
Фрайбург же расположен примерно в часе езды от Евроаэропорта. Туда мы добрались в 10 вечера. Маленький немецкий городок с населением не более 250 тысяч жителей уже почти уснул. В округе не работали ни магазины, ни кафе, улицы были пустынны. Но даже после самой темной ночи наступает утро. И пусть новый день, особенно завтрашний, принесет удачу всем нам и «Карабаху»!
Матч «Фрайбург» - «Карабах» состоится 8 сентября в 23:00 по бакинскому времени.