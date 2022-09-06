Haqqin.az с «Карабахом» на матч с «Фрайбургом»: народная любовь к Гурбану Гурбанову, прилет в Евроаэропорт и темная немецкая ночь

Эльмир Алиев, Баку – Евроаэропорт - Фрайбург 14:59

Автобус футбольного клуба «Карабах» подъезжает к Международному аэропорту Гейдар Алиев. Команда отправляется на первый матч в Лиге Европы против немецкого «Фрайбурга».

Главный тренер Гурбан Гурбанов выходит и почти тут же оказывается в окружении журналистов. Коротко ответив на несколько вопроса, рулевой «Карабаха» направляется ко входу в воздушные ворота страны. Нужно проделать путь в пару десятков метров до стойки регистрации, чтобы получить уже заранее приготовленный боардинг-пасс. Но это не так уж просто. Еще у входа в аэропорт к тренеру подходят желающие сфотографироваться. Наставник никому не отказывает. Спонтанная фотосессия продолжилась и в фойе аэропорта. В какой-то момент из желающих сфотографироваться образовалась небольшая очередь…

За этим занимательным процессом наблюдал и корреспондент haqqin.az. И тогда мне подумалось: вот она истинная народная любовь! Гурбан Гурбанов сегодня, бесспорно, самая популярная персона в азербайджанском футболе. А может быть, и во всем отечественном спорте. Творец успехов «Карабаха» пользуется огромным уважением. И дело тут не только в потрясающей летней кампании агдамского клуба в Лиге чемпионов, которой совсем чуть-чуть не хватило до итогового триумфа. А в многолетней стабильной работе Гурбанова, его словах, действиях и поступках на протяжении долгих лет…

«Карабах» впервые за последние почти два года пригласил в поездку на матч еврокубка делегацию журналистов. До этого такой визит состоялся 29 октября 2020 года, когда агдамцы в связи с Отечественной войной и соответстующим решением УЕФА проводили свои домашние матчи в Стамбуле. Чемпион Азербайджана в тот день принимал испанский «Вильярреал». За это время в «Карабахе» кое-что изменилось. В частности, новым главой пресс-службы клуба стал Гюндюз Аббасзаде, для которого, понятно, это также была первая поездка вместе с большим составом журналистов. Из положительных изменений можно отметить, к примеру, то, что в этот раз предствители медиа могли спокойно общаться с футболистами на борту. Никаких запретов, которые обычно бывают во время полетов журналистов вместе с футбольными командами, не было.