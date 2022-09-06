Литва отправила в Украину гаубицы фото
Литва отправила Украине очередную партию военной помощи – 105-мм гаубицы. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Литвы в Twitter.
«Литва продолжает материально поддерживать Вооруженные силы Украины. Наши 105-мм гаубицы направляются в Украину», - говорится в сообщении.
Также в официальном Вильнюсе подчеркнули, что Украине нужны непрерывные поставки оружия, поэтому «нельзя делать паузы».
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