Литва отправила в Украину гаубицы фото

Литва отправила Украине очередную партию военной помощи – 105-мм гаубицы. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Литвы в Twitter.

«Литва продолжает материально поддерживать Вооруженные силы Украины. Наши 105-мм гаубицы направляются в Украину», - говорится в сообщении.

Также в официальном Вильнюсе подчеркнули, что Украине нужны непрерывные поставки оружия, поэтому «нельзя делать паузы».