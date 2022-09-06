НАТО поможет Украине «пережить зиму»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готовит ряд новых проектов, чтобы помочь Украине пережить зиму, которая будет тяжелой по причине продолжающейся войны.
«НАТО заплатит цену, но мы должны придерживаться курса на Украину с подзаголовком «Мы должны продолжать противостоять России против Украины и энергетическому шантажу против всех нас». Об этом он написал в своей колонке в Financial Times.
По его словам, война в Украине входит в критическую фазу и скоро зима будет тяжелой.
«Тяжело украинскому народу и Вооруженным силам, которые борются за свою свободу, и тяжело тем из нас, кто их поддерживает. Наше единство и солидарность подвергнется серьезному испытанию, поскольку семьи и предприятия ощутят на себе последствия стремительного роста цен на энергоносители и стоимости жизни, вызванного вторжением России. Нас ждут трудные шесть месяцев с угрозой отключения электроэнергии, сбоев и, возможно, даже гражданских беспорядков. Но мы должны придерживаться курса и противостоять России - ради Украины и ради нас», - написал Столтенберг.
Генсек НАТО подчеркнул, что союзники «платят цену за поддержку Украины».
«Но цена, которую мы платим, считается в долларах, евро и фунтах, а украинцы платят своими жизнями. И все мы заплатим гораздо более высокую цену, если Россия и другие авторитарные режимы решат, что они могут безнаказанно вторгаться к своим соседям и попирать международное право. Если Россия перестанет воевать, будет мир. Если Украина перестанет воевать, она перестанет существовать как независимое государство. Мы несем моральную ответственность за поддержку этой независимой демократии в самом сердце Европы», - заявил он.
По словам Столтенберга, НАТО готовит более десятка новых проектов, чтобы помочь Украине пережить зиму.
«И мы продолжим помогать стране в укреплении сектора обороны и безопасности в долгосрочной перспективе и в переходе от вооружений советских времен к возможностям стандартов НАТО», - сообщил генсек.