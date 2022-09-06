НАТО поможет Украине «пережить зиму»

По его словам, война в Украине входит в критическую фазу и скоро зима будет тяжелой.

«НАТО заплатит цену, но мы должны придерживаться курса на Украину с подзаголовком «Мы должны продолжать противостоять России против Украины и энергетическому шантажу против всех нас». Об этом он написал в своей колонке в Financial Times.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готовит ряд новых проектов, чтобы помочь Украине пережить зиму, которая будет тяжелой по причине продолжающейся войны.

«Тяжело украинскому народу и Вооруженным силам, которые борются за свою свободу, и тяжело тем из нас, кто их поддерживает. Наше единство и солидарность подвергнется серьезному испытанию, поскольку семьи и предприятия ощутят на себе последствия стремительного роста цен на энергоносители и стоимости жизни, вызванного вторжением России. Нас ждут трудные шесть месяцев с угрозой отключения электроэнергии, сбоев и, возможно, даже гражданских беспорядков. Но мы должны придерживаться курса и противостоять России - ради Украины и ради нас», - написал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что союзники «платят цену за поддержку Украины».

«Но цена, которую мы платим, считается в долларах, евро и фунтах, а украинцы платят своими жизнями. И все мы заплатим гораздо более высокую цену, если Россия и другие авторитарные режимы решат, что они могут безнаказанно вторгаться к своим соседям и попирать международное право. Если Россия перестанет воевать, будет мир. Если Украина перестанет воевать, она перестанет существовать как независимое государство. Мы несем моральную ответственность за поддержку этой независимой демократии в самом сердце Европы», - заявил он.

По словам Столтенберга, НАТО готовит более десятка новых проектов, чтобы помочь Украине пережить зиму.

«И мы продолжим помогать стране в укреплении сектора обороны и безопасности в долгосрочной перспективе и в переходе от вооружений советских времен к возможностям стандартов НАТО», - сообщил генсек.