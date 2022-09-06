Зеленского номинировали на премию имени Сахарова

Наибольшая политическая группа Европейского парламента - группа Европейской народной партии - номинировала украинский народ и президента Украины Владимира Зеленского на соискание Сахаровской премии за свободу мысли в этом году, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы не сомневаемся, что мужественный народ Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским достоин того, чтобы в этом году получить Сахаровскую премию за свободу мысли. Они продолжают ежедневно защищать европейские ценности на полях сражений. Я надеюсь, что наше выдвижение будет поддержано всеми политическими группами в Европейском парламенте», - заявила депутат Европарламента Раса Юкнявичене.