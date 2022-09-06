У границы Турции и Сирии схвачены опасные террористы ИГИЛ

У турецко-сирийской границы схватили 5 членов Исламского государства. Операцию совместно провели Командование жандармерии турецкой провинции Газиантеп и оперативной группой сирийской жандармерии, сообщает МВД Турции.

Ведомство сообщает, что группа террористов ИГИЛ, ранее содержавшихся в сирийской тюрьме "Эль Кеф" района Хасеке, была освобождена боевиками местной ячейки Рабочей партии Курдистана при условии, что они направятся в приграничный с Турцией район Джераблюс. Террористы планировали совершить теракт в Турецкой Республике.

Один из террористов ИГ - Рами Мухаммед эль-Хамед по позывным "Рами Ремо" был схвачен 31 августа при подготовке теракта. В организации он был "главой" судебной власти. На основе его показаний была организована операция по задержанию еще четырех террористов, готовившихся пересечь границу Турции с направления Джераблюса.

Силовики задержали также 6 человек, участвовавших в подготовке незаконной переправки террористов через границу.