Сербия купит «Байрактары» на сотни миллионов евро

Президент Сербии Александар Вучич в ходе совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белграде заявил, что Вооруженные силы страны намерены закупить беспилотные летательные аппараты «Байрактар» на несколько сотен миллионов евро.

Напомним, что ранее в апреле нынешнего года Вучич заявил, что попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана продать Сербии беспилотники «Байрактар».