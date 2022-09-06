Эрдоган: политика Запада по Украине ошибочна

Запад ведет провокационную политику в отношении Украины. Это заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде, пишет Anadolu.

«Я могу четко сказать, что не считаю позицию Запада правильной (в войне между Россией и Украиной – ред.). Потому что налицо действия Запада, основанные на провоцировании сторон. Заявляют о военной поддержке и отправке оружия, однако отправляют весь залежавшийся металлолом», - сказал турецкий лидер. Он подчеркнул, что нельзя недооценивать Россию и воспринимать ее легкомысленно.

«Турция придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России, так будет и впредь. Анкара выступает за скорейшее прекращение огня в Украине. Однако нынешние процессы говорят о том, что война не скоро закончится», - отметил Реджеп Тайип Эрдоган.