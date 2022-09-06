Статистика по туризму в Азербайджане: лидируют россияне

Обнародовано число туристов, посетивших страну в прошлом месяце. Как сообщили в Государственном агентстве по туризму, в августе Азербайджан посетили 171 960 иностранцев.

Это на 123% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В августе прошлого года страну посетили 77 119 иностранных туристов.

За январь-август текущего года страну посетили 1 004 146 иностранцев, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года больше на 127%. За первые 8 месяцев 2021 года страну посетили 442 592 иностранных туриста.

Больше всего туристов прибыло из России (43 010), Турции (24 159), Саудовской Аравии (22 774), Ирана (14 399) и Грузии (7585).

Отметим, по сравнению с 2019 годом (до пандемии) число прибывших в страну иностранцев на 52% меньше. В августе 2019 года страну посетили 361 359 туристов. В январе-августе 2019 года число туристов (2 136 236) было на 53% больше, чем за соответствующий период этого года.