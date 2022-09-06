Байден заверил Израиль: сделки с Ираном не будет

Новое ядерное соглашение между Ираном и Соединенными Штатами не обсуждается и не будет подписано в обозримом будущем. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден во время звонка премьер-министру Израиля Яиру Лапиду, сообщает The Times of Israel.

Джо Байден в беседе подчеркнул приверженность США тому, чтобы никогда не позволить Ирану получить ядерное оружие. Американский лидер поблагодарил Яира Лапида за теплый прием во время его июльской поездки в Израиль. Он подчеркнул, что между двумя странами существуют «нерушимые узы дружбы».