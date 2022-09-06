В этот раз, Никол-джан, я на тебя в 3 раза больше рассердился! армянский лизинг по самый Владивосток
Нынешний ежегодный Восточный экономический форум в России, который по традиции проводится в одном из самых отсталых регионов – Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток проходит не в самое благоприятное для Кремля время. И проблема не в военном провале российских генералов, задвинувших геополитику России до Авдеевки и Бакалеевки. А в неблагоприятной среде для притока иностранных инвестиций. Если война стучится в дверь, то деньги убегают. А война не только постучалась в двери, она устроила кровавую русскую баню. Спровоцировав пожар в одной стране – Украине, и превратив другую – Россию в режим закрытого типа. О чем открыто заговорил и сам президент России Владимир Путин, впервые публично признавший, что в России отсутствуют условия для жизни и деятельности представителей свободной профессии – İT-технологий. Им, по мнению российского президента, будет вольготнее житься где-то в Ереване или Казахстане.
О каком развитии Дальнего Востока может идти речь в кругу таких передовых стран, как Мьянма, Монголия и Армения. На сей раз дорогой товарищ Си так и не приехал. К чему безнадежно тратить ценное время? Какие инвестиции, тем более в Дальний Восток, к тому же в Россию, которая оказалась у порога геополитического апокалипсиса? Не приехал и Исмаил Сабри Якоб: малайзийский тигр понимает, что время для охоты в таежных лесах Дальнего Востока еще не наступило. А единомышленник современной правящей российской элиты – основоположник индийского расизма исламофоб Моди ограничился дружественным видеообращением.
Форум проходил на фоне тревожных сообщений о внезапном успешном прорыве украинской армии. Но Путин увлеченно рассуждал о скорой гибели украинского нацизма.
Однако подлинным любимцем публики во Владивостоке стал армянский премьер-министр Никол Пашинян. «Такие люди, как в этой гостинице, я нигде не видел». Убогое выступление профессора Хачикяна, пардон, Никола Пашиняна, вызывало подавленный смех и быстрое перешептывание в зале. Пашинян выступал по-русски также скверно, как по-английски на знаменитых прениях с Алиевым в Мюнхене. В этот раз, Никол-джан, я на тебя в 3 раза больше рассердился!
Путин чувствовал себя не в своей тарелке. А как же еще может чувствовать себя Хозяин великой страны и лидер супердержавы в такой ничтожной компании. Справа – Мин Аун Хлайн, командующий военной хунты в Мьянме, а слева – глава доморощенного государства, потерявшего всю свою армию в недавней войне. Тем более журналист Илья Доронов задал Владимиру Владимировичу каверзный вопрос о массовой миграции россиян… в сирую и загнанную Армению. Путин, конечно же, стал рассуждать о туристическом наплыве в постсоветские страны ближнего зарубежья, «включая Армению». В прошлом, во времена более презентабельного Кочаряна, он, наверное, сказал бы «в первую очередь, Армения». Но что поделать? Приходится терпеть рядом выскочку-журналиста. В то самое время, когда, по словам Доронова, вся либеральная российская мысль убежала в Латвию. А тут во Владивостоке надо терпеть рядом циника-соросенка. Да и Доронов раздражал, оговариваясь по Фрейду: «в Армению уезжают несогласные с происходящим в Украине!» Пашинян улыбался при этом, а Путин нервничал.
Путин обращался к Николу: «Подожди, Никол, я скажу». Пашинян подобострастно прогибался: «Да-да, Владимир Владимирович».
Пашинян: «Евразийский союз для таких ситуаций возникла». Да-да, конечно, возникла, Никол-джан. «А те потоки, которые пришли в Армению, они здорово выручают». Я бы добавил – крестьян из солнечного Дилижана. «Они на отпуск приезжают, Владимир Владимирович», утверждает Пашинян. На отпуск, да? Путин бросал на своего визави пренебрежительные взгляды. Ему так и хотелось вставить: «Ты в зоопарке был? Там верблюд видел?»
Пашинян гордо рассказывал Путину об исторических экономических успехах Армении, нашедших отражение в западных рейтингах. Словно Рубик Хачикян, заявлявший о том, что в Дилижане на кухне идет вода, которая занимает второе место в мире после Сан-Франциско. Лучше бы Пашинян признал Донбасс незыблемой и даже неотъемлемой частью Украины. Путину это было бы гораздо приятнее.
Но Путин остановил Никола. И ужалил строптивого: «Кому-то нравится уезжать в Ереван, а кому-то в Баку». Пашинян дернул ножкой. Но смолчал. Такие, как вы, позорят республику, товарищ Хачикян!
Пашинян запутался словно в лесу. Видимо, дядя Рубен компас украл. «Азербайджан на Востоке представляет политику Армении как прозападную, а на западе как провосточную». Цитата из выступления армянского премьер-министра. Видимо, Пашинян хотел сказать, что Азербайджан на Западе представляет политику Армении как пророссийскую. Если даже и так, разве Баку не посмотрел правде в глаза? Неужели где-то в брюссельских или вашингтонских кабинетах не заметили армянский лизинг по самый Владивосток? На Дальнем Востоке, у самой тайги Пашинян божится на православной иконе, а в Вашингтоне цитирует по-аглицки Фултонскую речь Черчилля. Разве Путин не видит, что министры Пашиняна в один миг разлетаются по всем западным столицам? Если Пашинян и Мирзоян едут в Москву, то Папикян непременно должен вылететь в Вашингтон. Но Никол Воваевич называет такую многовекторную политику армянскими весами. Пашинян напрасно жаждет помощи России, которая якобы «сдала свою союзницу по ОДКБ в карабахской войне». Ло-гы-ки не ы-щи, Никол-джан! А кто же на протяжении трех десятилетий поставлял бесплатно в Ереван многомиллиардное вооружение? Буш-младший? Клинтон? Может, Байден? Это другой вопрос, что карабахские плебеи – робики и сержики бездарно прошляпили последний армянский шанс в древней истории. Распилили и разодрали страну взамен на виллы в древнеармянской Ницце.
Словом, во Владивостоке Пашинян продемонстрировал жалкое зрелище. Чему удивляться? Пашинян – это зеркало политической деградации и вырождения армянских элит. Это лучшее, что могло противопоставить армянское общество Алиеву и Азербайджану. Чем богаты, тем и рады! До следующего Владивостока!