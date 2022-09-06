Нынешний ежегодный Восточный экономический форум в России, который по традиции проводится в одном из самых отсталых регионов – Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток проходит не в самое благоприятное для Кремля время. И проблема не в военном провале российских генералов, задвинувших геополитику России до Авдеевки и Бакалеевки. А в неблагоприятной среде для притока иностранных инвестиций. Если война стучится в дверь, то деньги убегают. А война не только постучалась в двери, она устроила кровавую русскую баню. Спровоцировав пожар в одной стране – Украине, и превратив другую – Россию в режим закрытого типа. О чем открыто заговорил и сам президент России Владимир Путин, впервые публично признавший, что в России отсутствуют условия для жизни и деятельности представителей свободной профессии – İT-технологий. Им, по мнению российского президента, будет вольготнее житься где-то в Ереване или Казахстане.

О каком развитии Дальнего Востока может идти речь в кругу таких передовых стран, как Мьянма, Монголия и Армения. На сей раз дорогой товарищ Си так и не приехал. К чему безнадежно тратить ценное время? Какие инвестиции, тем более в Дальний Восток, к тому же в Россию, которая оказалась у порога геополитического апокалипсиса? Не приехал и Исмаил Сабри Якоб: малайзийский тигр понимает, что время для охоты в таежных лесах Дальнего Востока еще не наступило. А единомышленник современной правящей российской элиты – основоположник индийского расизма исламофоб Моди ограничился дружественным видеообращением.

Форум проходил на фоне тревожных сообщений о внезапном успешном прорыве украинской армии. Но Путин увлеченно рассуждал о скорой гибели украинского нацизма.

Однако подлинным любимцем публики во Владивостоке стал армянский премьер-министр Никол Пашинян. «Такие люди, как в этой гостинице, я нигде не видел». Убогое выступление профессора Хачикяна, пардон, Никола Пашиняна, вызывало подавленный смех и быстрое перешептывание в зале. Пашинян выступал по-русски также скверно, как по-английски на знаменитых прениях с Алиевым в Мюнхене. В этот раз, Никол-джан, я на тебя в 3 раза больше рассердился!

Путин чувствовал себя не в своей тарелке. А как же еще может чувствовать себя Хозяин великой страны и лидер супердержавы в такой ничтожной компании. Справа – Мин Аун Хлайн, командующий военной хунты в Мьянме, а слева – глава доморощенного государства, потерявшего всю свою армию в недавней войне. Тем более журналист Илья Доронов задал Владимиру Владимировичу каверзный вопрос о массовой миграции россиян… в сирую и загнанную Армению. Путин, конечно же, стал рассуждать о туристическом наплыве в постсоветские страны ближнего зарубежья, «включая Армению». В прошлом, во времена более презентабельного Кочаряна, он, наверное, сказал бы «в первую очередь, Армения». Но что поделать? Приходится терпеть рядом выскочку-журналиста. В то самое время, когда, по словам Доронова, вся либеральная российская мысль убежала в Латвию. А тут во Владивостоке надо терпеть рядом циника-соросенка. Да и Доронов раздражал, оговариваясь по Фрейду: «в Армению уезжают несогласные с происходящим в Украине!» Пашинян улыбался при этом, а Путин нервничал.