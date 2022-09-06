Урсула фон дер Ляйен: Евросоюз снизил экспорт газа из России до 9%

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу удалось с начала 2022 года снизить объем экспорта газа из России с 40% до 9%.

«Мы должны сократить доходы России, которые президент России Владимир Путин использует для финансирования войны в Украине. В ее начале трубопроводный газ России составлял 40% всего импортируемого газа. Сегодня это всего 9% нашего импорта газа», - написала она в Twitter.

Сегодня, 7 сентября, Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия предложит Совету ЕС по энергетике ввести лимит цен на газ из России.