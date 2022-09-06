Медведев: «Вместо лохматого Бориски пришла термоядерная русофобка Трасс»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале написал, что «на должность нового премьер-министра Великобритании вместо лохматого Бориски» вступила некомпетентная и посредственная термоядерная русофобка Лиз Трасс».

«Смена караула в Британии: фрик-дядька ушел, фрик-тетка пришла», - написал Медведев.

По его словам, новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс является «некомпетентной и посредственной термоядерной русофобкой», которая «не имеет элементарных представлений о политике, истории, географии, но желает победить Россию во всем».

«Косит под Маргарет Тэтчер, не обладая ее способностями даже на 5%, рассчитывает преодолеть энергокризис и продуктовую инфляцию, ставшие следствием ее же бредовых санкционных упражнений. Со всеми рассорится, все провалит и уйдет с позором, как и ее предшественник - лохматый Бориска», - написал зампредседателя Совбеза.