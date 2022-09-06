Италии грозит экологическая катастрофа? видео
В Милане загорелось здание нефтехимической компании Nitrol Chimica, которая занималась производством растворителей и утилизацией особо опасных отходов. 6 сотрудников ранены, спасатели пытаются потушить 10 000 литров растворителя, пишет Milano Today.
Власти эвакуировали все близлежащие предприятия. Граждан просят держать окна домов закрытыми «в качестве меры предосторожности» и от возможного дыма. Людям запретили приближаться к месту пожара.
Очевидцы сообщают о многочисленных взрывах внутри здания. На месте действуют больше 17 пожарных машин. Технические специалисты Регионального агентства по охране окружающей среды (ARPA) измеряют концентрацию загрязняющих веществ в воздухе.