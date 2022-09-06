Украина признала причастность к ударам по Крыму

«Августовские взрывы на авиабазах в Крыму были следствием серии ударов со стороны украинских военных». Об этом говорится в статье главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и первого заместителя главы оборонного комитета Рады Михаила Забродского для «Укринформа».

В статье подчеркивается, что главной особенностью войны России против Украины является решающая диспропорция в возможностях.

«При этом невозможно избавить россиян от такого преимущества, но украинцы смогут противопоставить противнику свою способность действовать подобным образом и на подобную дальность. Речь идет, конечно, о поставках партнерами Украины для ВСУ систем вооружения или определенных наименований боеприпасов с соответствующей дальностью действия», - говорится в материале.