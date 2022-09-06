Трагедия в Агсу: отец убил 33-летнюю дочь, самовольно покинувшую родительский дом обновлено
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, тело Айбениз Абдуллаевой было обнаружено у обочины трассы Баку-Сумгаит.
В ходе расследования появились подозрения, что женщину убил ее отец Назим Алиев, нанеся ей ножевые ранения.
По факту возбуждено уголовное дело, Назим Алиев привлечен к следствию в качестве подозреваемого.
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В Агсу мужчина жестоко убил свою 33-летнюю дочь, которая самовольно покинула родительский дом.
Как сообщают местные СМИ, жительница Агсу Айбениз Абдуллаева ушла из родительского дома 2 сентября.
Сегодня утром женщину убил ее отец Назим Алиев.