Украина обратилась к проживающим около Запорожской АЭС: эвакуируйтесь!

«Россия игнорирует любые гуманитарные коридоры, поэтому граждан населенных пунктов, расположенных вблизи Запорожской АЭС, просим самостоятельно найти способ покинуть эти территории». Об этом в Telegram написала вице-премьер Украины Ирина Верещук.

По ее словам, россияне держат в заложниках не только персонал станции, но и жителей территорий, прилегающих к Запорожской АЭС. Она также рассказала, что Минреинтеграции Украины запросило гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения из территорий, прилегающих к атомной электростанции, но в ответ получило «циничное молчание».

«Эвакуируйтесь! Найдите способ перебраться на подконтрольную территорию. Мы вас ждем и поможем», - заявила она.