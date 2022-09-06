Путин обсудит с Эрдоганом ограничение вывоза зерна из Украины

«Стоит задуматься об ограничении вывоза зерна и другого продовольствия из Украины в Европу». Об этом заявил президент России Владимир Путин, добавив, что обсудит эту тему с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как отметил президент РФ, российская сторона сделала все, чтобы украинское зерно вывезли и обеспечили интересы голодающих стран.

«Однако в результате все вывезенное из Украины зерно направили не в развивающиеся страны, а на территорию Евросоюза», - заявил российский лидер, назвав эту ситуацию «очередным наглым обманом, с которым столкнулась международная общественность и страны, остро нуждающиеся в продовольствии».