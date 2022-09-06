Из-за российско-украинской войны гибнут дельфины

«На пляжах Одесской области с начала вооруженного конфликта в Украине находят все больше и больше погибших морских млекопитающих». Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины.

Как заявили в ведомстве, вероятная причина их гибели - использование гидролокаторов на подводных и надводных лодках России. Отмечается, что сонары издают мощные звуки, негативно влияющие на здоровье животных.

«Проведены осмотры и вскрытия морских свиней и дельфинов, найденных мертвыми на побережьях. Отобранные образцы будут направлены для проведения исследований в Италию и Германию.

Также прокуратура готовит запросы о предоставлении международной правовой помощи в Болгарию, Турцию и Румынию по установлению аналогичных случаев гибели дельфинов.