Сбежавшие олигархи: Россия требует вернуться

Российские олигархи, которые попали под санкции и живут за пределами России, получают звонки из Кремля с призывами вернуться. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

Двое из числа бизнесменов и еще пять источников, которым звонили из Москвы, рассказали изданию о том, что их заставляют вернуться в Россию. «Некоторые люди решают: «Мне действительно нужно все это? Я вернусь в Москву, где смогу с удовольствием ходить по ресторанам и чувствовать себя прекрасно», - сказали газете.

По словам источников, бизнесмены чувствуют себя в ловушке. С одной стороны, западные санкции, с другой – Кремль и необходимость подчиняться ему.