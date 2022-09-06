Отдел информации 17:37

Внезапное наступление украинской армии в районе Харьковщины, на восточном направлении фронта, начавшееся накануне, вызвало панику в вооруженных силах России. По последней информации, части российской армии, дислоцированные в Балаклее, одном из крупнейших населенных пунктов Харьковской области, оставляют свои позиции и хаотично отступают, оставляя большое количество автомобилей и военной техники. Украинским военным удалось взять много военнопленных, в том числе подполковника российской армии. Соответствующая видеозапись распространилась в социальных сетях. Российские источники подтверждают, что связь с дислоцированными в городе Балаклея самарским и башкирским спецназом СОБР Росгвардии потеряна.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает российский военный пропагандист Юрий Котенок. По его данным, еще вчера российские СОБРовцы выходили на связь, однако сегодня связь с ними потеряна. Источники сообщают, что большая часть двух российских подразделений уже погибла, часть из них взята в плен. Украинский военный журналист Андрей Цаплиенко в своем телеграм-канале опубликовал документы погибших и взятых в плен оккупантов из самарского СОБРа. «Самарский СОБР в Балаклее. Мертвые и пленные», - отметил он в комментарии к фото и видео. На опубликованных кадрах также взятый в плен российский подполковник, стоящий на коленях перед украинскими военными со связанными за спиной руками. Бывший сотрудник ГРУ, полковник Игорь Стрелков обвинил «Росгвардию» в провале под Балаклее. По его словам, в первой линии обороны находились отмобилизованные и плохо вооруженные группы из Донбасса. За ними позицию занял хорошо оснащенный спецназ «Росгвардии». Когда украинская армия предприняла внезапную атаку, мобилизованные с Донбасса группы отступили, а спецподразделения «Росгвардии» не смогли должным образом использовать имеющееся в их распоряжении вооружение и технику.

Итальянский военный аналитик, эксперт НАТО по сухопутным войскам, артиллерийским и ракетным системам Томас Тайнер прокомментировал события на Харьковщине на своей странице в Twitter. Военный эксперт сообщил, что украинская армия пытается «загнать в котел» группировку, расположенную между городами Купянск и Изюм Харьковской области. Таким образом, украинские силы прошли окраину Балаклеи и вышли к населенному пункту Волховой Яр. Эксперт предполагает, что они планируют двигаться в сторону населенного пункта Шевченко и окончательно выйти на окраины города Купянск. По его словам, оказавшись в Шевченковом, ВСУ возьмут под огневой контроль российский логистический и железнодорожный узлы в Купянске, который находится в радиусе действия артиллерийских орудий М777. Далее с использованием HIMARSов украинские силы смогут уничтожить мосты через реку Оскол и «загнать в котел» российские подразделения, как это сейчас происходит в Херсонской области. «Затем используйте HIMARS, чтобы уничтожить мосты через реку Оскол, и российские войска между Купянском и Изюмом окажутся в таком же котле, как в Херсоне: украинцы на севере, западе, юге и река на востоке. Посмотрим, сколько русских войск умеет плавать», - подчеркнул эксперт.