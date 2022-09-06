США работают над долгосрочной поддержкой ВСУ
Пентагон в Соединенных Штатах работает над долгосрочным планом поддержки ВСУ, сообщает CNN со ссылкой на источники.
«По словам трех представителей Министерства обороны, Пентагон готовит подробный анализ и разрабатывает способы поддержки украинских войск на среднесрочную и долгосрочную перспективу», - передает телеканал.
Вашингтон намерен оказывать поддержку Украине как во время войны, так и в течение 5 лет после ее окончания. Если план одобрят, Пентагон организует долгосрочную программу военной подготовки. Предложение будет готово через один-два месяца.