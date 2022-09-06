SOCAR решила поискать нефть в Турции

Согласно договоренности, подписанной между Турцией и Азербайджаном, представитель Треста комплексных буровых работ SOCAR Закулла Керимов прибыл в г. Батман для проведения буровых работ по поиску нефти от имени турецкой компании TPAO. Он провел предварительные исследования, встретился с губернатором города Экремом Джанальпом.

Как сообщают турецкие СМИ, в беседе с представителями SOCAR губернатор был проинформирован о нефтеразведочных работах, которые будут проведены.

Сообщается, что в рамках контракта, подписанного между Азербайджаном и Турцией на саммите нефтересурсов, проведенном в марте в Стамбуле, Закулла Керимов сказал, что в Батмане запланировано проведение самых важных буровых работ.