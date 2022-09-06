Защитник «чести семьи» сел на 10 лет за убийство брата

Как сообщает haqqın.az, причиной убийства стали семейные проблемы его сестры, матери двоих детей, которая развелась с мужем. Супруг женщины, Фахри, рассказал Сулейманову о переписке жены с Туралом Мустафаевым - двоюродным братом Сулейманова.

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу 32-летнего жителя Тертерского района Агиля Сулейманова, обвиняемого в убийстве своего двоюродного брата.

Агиль Сулейманов решил прояснить этот вопрос с Мустафаевым. Он посчитал, что такое поведение двоюродного брата является позором и унижением для его семьи. Агиль выехал из Баку в Тертерский район, где проживал Турал. В ходе разговора с двоюродным братом Сулейманов потребовал от него разъяснений. Разговор перешел в конфликт, и Сулейманов нанес Мустафаеву множество ударов ножом. Последний скончался на месте инцидента.

В ходе судебного заседания Сулейманов рассказал, что его сестра рассталась с мужем за 8 месяцев до убийства Мустафаева и вместе с детьми проживала в доме у родителей. Причиной развода стала якобы любовная связь сестры с Мустафаевым.

«Фахри несколько раз говорил нам об этом, но мы не верили его словам, да и сестра уверяла, что Турал «еще ребенок» и между ними ничего не может быть», - рассказал Сулейманов.

Сулейманов также сообщил, что примерно за три месяца до инцидента Фахри показал ему переписку его сестры с Мустафаевым. По словам обвиняемого, он отправился вместе с Фахри в Тертерский район, вызвал на разговор Мустафаева. Во время разговора тот толкнул Сулейманова, достал нож из кармана и ударил последнего в руку. По словам Сулейманова, он отобрал нож у двоюродного брата и нанес своему обидчику несколько ударов в живот и в спину. На шум прибежала женщина, проживавшая по соседству. Сулейманов попросил ее вызвать полицию. Сам он был госпитализирован в районную больницу, поскольку в ходе драки получил ранения.

«Никто не подталкивал меня к совершению этого преступления. Я сделал это сам, чтобы защитить свое имя и очистить свою честь», - утверждал Сулейманов.

Сестра обвиняемого заявила суду, что никогда не была в близких отношений с Мустафаевым и сообщений, найденных в телефоне, не отправляла.

Решением суда Агиль Сулейманов был приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.