Долларовые миллионеры массово выводят деньги из России

Состоятельные россияне активизировали вывод своих капиталов из страны, воспользовавшись послаблением от Центробанка РФ. В июле регулятор снял ограничения на перевод валюты за рубеж, увеличив ежемесячный лимит до миллиона долларов.

Российские СМИ со ссылкой на брокеров пишут, что с тех пор богатые клиенты перешли к стабильным покупкам валюты на эту сумму. В основном деньги оседают в Казахстане и Объединенных Арабских Эмиратах, а также в Турции, где россияне скупают недвижимость. На счетах брокеров средства не задерживаются: хранить доллары и евро в России невыгодно из-за высоких комиссий.

В целом, с февраля россияне вывели из страны в валюте 1,019 трлн рублей, следует из данных Центробанка.