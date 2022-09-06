Армия Украины заявила об уничтожении баржи с россиянами и военной техникой

Вооруженные силы Украины сообщают об уничтожении переправы через Днепр в Херсонской области. В результате была уничтожена баржа c российскими военными и боевой техникой на борту. Об этом сообщило оперативное командование «Юг».

Также удары наносились по районам сосредоточения живой силы, вооружению, военной технике и пунктам управления россиян. Оперативное командование «Юг» утверждает, что убито по меньшей мере 30 российских военных, уничтожены две боевые машины пехоты и вертолет К-52. Также в Бориславском районе Херсонской области ликвидирован еще один склад боеприпасов российской армии.