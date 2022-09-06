По данным телеканала, эти усилия возглавляет глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, они будут опираться на миллиарды долларов военной помощи, которую США предоставили Украине после вторжения России. Оценка США и первоначальные планы могут быть обсуждены во время встречи Милли и американского министра обороны Ллойда Остина с коллегами из стран-союзниц в Германии в четверг.

Пентагон готовит детальный анализ и разрабатывает план поддержки украинской армии в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в том числе по окончании войны с Россией. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на информацию трех чиновников Минобороны США.

Анализ и планирование основываются на недавней военной игре, которую США и Украина провели перед контрнаступлением в Херсонской области. Некоторые уроки, извлеченные из этой военной игры, были использованы, сказал один из чиновников. Анализ также будет включать в себя первоначальное рассмотрение потребностей Украины в модернизированных воздушных силах и вертолетах для поддержки высокомобильных сухопутных сил, сообщили чиновники.

Кроме нынешнего конфликта, который, по мнению США, будет продолжительным, в Пентагоне смотрят, по крайней мере, на следующие пять лет после окончания войны.

Отмечается, что если план будет одобрен президентом Джо Байденом, это может открыть широкую программу снабжения оружием и создание долгосрочной программы военной подготовки. Также сообщается, что результат анализа планируется передать Киеву для оценки, но в нем уже будет четкая дорожная карта, которая показывает, как, по мнению США, следует развивать армию Украины.

Ожидается, что проект будет готов "в течение следующего месяца или двух", мнение Украины будет иметь для программы решающее значение, пишет CNN.

Первоначальные усилия могут привести к рекомендациям по оружию и подготовке в зависимости от военной стратегии, которую одобрит Украина. В конце концов, это может продолжить участие США и их союзников в поддержке Украины на годы вперед из-за долгосрочных многолетних контрактов на вооружение.