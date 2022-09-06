Генсек НАТО прогнозирует тяжелую зиму Украине

Война в Украине входит в критическую фазу, а грядущая зима будет тяжелой. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своей статье для Financial Times. Его слова приводят украинские СМИ.

Столтенберг отметил, что в зимний период будет тяжело и Украине, и ее армии, и всем тем, кто поддерживает Киев.

"Единство и солидарность подвергнутся серьезному испытанию", – считает Столтенберг, ведь европейцы ощутят резкое повышение цен на энергоносители и стоимости жизни. Он добавил, что Европу ждут тяжелые полгода с угрозой отключения электроэнергии, сбоев и, возможно, гражданских беспорядков. Но, по его словам, "нужно держаться, чтобы противостоять тирании".

Столтенберг заявил, что Европа и союзники платят цену за поддержку Украины, но эта цена "считается в долларах, евро и фунтах, а украинцы платят своими жизнями".

Как заявил генсек НАТО, союзники готовят более десятка новых проектов, чтобы помочь Украине пережить зиму, а также продолжат помогать в укреплении сектора обороны и безопасности в долгосрочной перспективе.