Вучич попросил Эрдогана помочь с поставками электроэнергии из Азербайджана

Президент Сербии Александр Вучич обратился к турецкой стороне за помощью в вопросе импорта электроэнергии из Азербайджана, который он оценил примерно в два гигаватт-часа.

«Я попросил его (президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана) помочь нам... в передаче электроэнергии из Азербайджана», - заявил в среду на совместной пресс-конференции с Эрдоганом в Белграде президент Сербии, слова которого приводит Reuters.

Ранее по итогам прошедшего 21 августа телефонного разговора президентов Азербайджана и Сербии Ильхама Алиева и Александра Вучича в канцелярии главы сербского государства заявили, что Сербия сможет на выгодных условиях покупать электроэнергию у Азербайджана, напоминает Интерфакс-Азербайджан. В канцелярии отметили, что Вучич обратился к Ильхаму Алиеву за помощью в обеспечении достаточным количеством электроэнергии, и глава азербайджанского государства откликнулся на эту просьбу, рассказав об одобрении межгосударственного соглашения о покупке Сербией электроэнергии из Азербайджана на выгодных условиях.