Эксперт Минздрава о том, как избежать болезней позвоночника у детей
Боли в позвоночнике представляют одно из наиболее распространенных страданий современного человека, одну из наиболее частых причин обращения к врачу. В настоящее время распространены деформации позвоночника. Причина же всего этого связана с современным образом жизни. Как сообщает корреспондент haqqin.az, об этом в прямом эфире на странице Министерства здравоохранения в Instagram сообщила специалист-эксперт Минздрава, физиотерапевт Тарана Мамедова.
По словам эксперта, множество людей проводят большую часть своего дня, используя различные гаджеты. Малоподвижный образ жизни, таким образом, становится привычкой. В результате мышцы ослабевают, позвоночник не может выполнять свою функцию, возникают заболевания. Иногда наблюдаются смещения межпозвонковых дисков. Если их вовремя лечить, то не будет необходимости в хирургическом вмешательстве.
Мамедова отметила, что в настоящее время наиболее распространенными заболеваниями среди детей являются плоскостопие и сколиоз. Врач отметила, что иногда родители не могут определить сколиоз на ранних стадиях. Взрослые должны обращать внимание на то, как их дети сидят, ходят, как пользуются телефоном и компьютером.
Мамедова добавила, что правильная осанка создает у детей уверенность в себе. Поэтому в семье ребенка следует приучать к правильной манере сидения. Между телом и столом должно быть расстояние в 30 сантиметров. Родители должны проконтролировать, как их ребенок носит школьный портфель. Школьные рюкзаки не должны быть тяжелыми.
Врач рекомендует детям употреблять продукты, богатые магнием и фосфором, принимать витамин D. В рационе нужно отдавать предпочтение овощам и зелени.