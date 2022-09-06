Эксперт Минздрава о том, как избежать болезней позвоночника у детей

Боли в позвоночнике представляют одно из наиболее распространенных страданий современного человека, одну из наиболее частых причин обращения к врачу. В настоящее время распространены деформации позвоночника. Причина же всего этого связана с современным образом жизни. Как сообщает корреспондент haqqin.az, об этом в прямом эфире на странице Министерства здравоохранения в Instagram сообщила специалист-эксперт Минздрава, физиотерапевт Тарана Мамедова.

По словам эксперта, множество людей проводят большую часть своего дня, используя различные гаджеты. Малоподвижный образ жизни, таким образом, становится привычкой. В результате мышцы ослабевают, позвоночник не может выполнять свою функцию, возникают заболевания. Иногда наблюдаются смещения межпозвонковых дисков. Если их вовремя лечить, то не будет необходимости в хирургическом вмешательстве.