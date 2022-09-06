Начальник Генштаба Азербайджана проинспектировал Сухопутные войска
Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев побывал в Сухопутных войсках.
Согласно сообщению пресс-службы Минобороны, начальник Генштаба провел служебное совещание с руководящим составом Сухопутных войск.
В сообщении отмечается, что в ходе совещания была проанализирована работа, проделанная в Сухопутных войсках. Велиев передал ответственным лицам поручения министра обороны.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!