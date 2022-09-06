В соцсетях опубликован видеоролик с кадрами, на которых украинские военные снимают красный флаг, как утверждается, установленный россиянами в Новой Гусаровке вблизи города Балаклея Харьковской области.

"Воины нашего батальона "Дикое поле" сняли красное знамя российской десантуры над селом Новая Гусаровка под Балаклеей", - сказано в сообщении в Facebook первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна.

Украинские СМИ отмечают, что села с таким названием там нет. Есть населенный пункт Красная Гусаровка. Вероятно, речь идет о нем. Село находится к югу от Балаклеи.