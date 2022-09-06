Израиль заверили: подписание соглашения с Ираном состоится нескоро

Подписание нового соглашения по ядерной сделке с Ираном не стоит сейчас на повестке дня и не произойдет в обозримом будущем. Такое послание передали премьер-министру Израиля Яиру Лапиду высокопоставленные сотрудники правительства США. Об этом сообщают Bloomberg и Times of Israel.

Информация поступила на фоне зашедших в тупик переговоров западных держав с Ираном. Аналитики отмечают, что заминка с СВПД-2 (Совместный всеобъемлющий план действий) сыграет на руку Яиру Лапиду и позволит ему сосредоточиться на стабилизации ситуации на Западном берегу, где существует острая необходимость поддержать Палестинскую администрацию ввиду активизации различных группировок.

Во время своего визита на базу ВВС во вторник, 6 сентября, премьер-министр Яир Лапид сказал, что еще слишком рано говорить о том, удалось ли Израилю остановить ядерное соглашение. «Но мы готовы к любой угрозе и любому сценарию», – отметил он, добавив, что Израиль имеет полную свободу действий, чтобы сделать все, «чтобы предотвратить возможность превращения Ирана в ядерную угрозу».