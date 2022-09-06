В Министерстве по чрезвычайным ситуациям при участии министра генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова и министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева состоялось совещание, посвященное обсуждению вопросов пожарной безопасности в лесах.

Министр Гейдаров рассказал о лесных пожарах, произошедших в последнее время в Азербайджане, их причинах. По его словам, на фоне глобального изменения климата, жаркой засушливой погоды и воздействия антропогенных факторов этом году в различных регионах Азербайджана произошли лесные пожары.

В пресс-службе МЧС сообщили, что в совещании приняли участие заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Тапдыг Амирасланов, заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, руководители соответствующих структур обоих министерств.

Министр указал, что тушение пожаров в горных районах со сложным рельефом сопряжено с дополнительными трудностями, но, несмотря на это, Министерство по чрезвычайным ситуациям вместе с соответствующими структурами мобилизовало все возможности для тушения пожаров.

К.Гейдаров предложил создать совместную рабочую группу в составе сотрудников МЧС и Минэкологии с целью подготовки и представления предложений по профилактике лесных пожаров, обеспечению пожарной безопасности в лесах.