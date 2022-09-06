Ученые нашли способ вылечить самую агрессивную форму рака

Ученые сумели вылечить экспериментальным способом наиболее агрессивную форму рака — мелкоклеточный рак легкого. Как пишет журнал Cancer Discovery, исследование провели сотрудники Вашингтонского университета в Сент-Луисе, Университета Гренобль-Альп и Техасского университета.

Специалистам удалось остановить рост опухолей у мышей, комбинируя новое лекарство с устаревшим препаратом.

Медики пересадили грызунам человеческие клетки SCLC и провели одной группе курс лечения циклофосфамидом, другой — ингибитором SMYD3, третьей — обоими препаратами, а четвертую не лечили вообще. В итоге у мышей, которым давали и циклофосфамид, и SMYD3, перестали расти опухоли. Такое лечение продемонстрировало хорошие результаты в случае с опухолями у человека, у которого рак развил устойчивость к химиотерапии.

Мелкоклеточный рак легкого чаще всего встречается у курильщиков, опухоль быстро развивает устойчивость к лекарствам.