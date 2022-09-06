В субботу, 3 сентября, журналист Аваз Зейналлы путем шантажа, угроз и клеветы, стал вымогать у семьи находящегося под арестом бизнесмена Расима Мамедова 20 тысяч манатов. Отметим, что Аваз Зейналлы выступает в роли последовательного критика чиновников и представителей правящей элиты.

И в прошлом А.Зейналлы неоднократно критиковал деятельность Расима Мамедова, пытаясь путем шантажа и вымогательства получить у бизнесмена денежные средства. На сей раз А.Зейналлы поступил более безнравственно – дно бесконечно, подвергнув клевете семью и детей бизнесмена, находящегося под арестом.

А.Зейналлы удалось получить деньги у близких людей Р.Мамедова взамен того, что он прекратит критику в его адрес. Однако, А.Зейналлы нарушил свое обязательство. Получив денежное вознаграждение, журналист, а точнее - рэкетир, осрамивший профессию журналиста, продолжил оскорбления и критику в адрес Мамедова, назвав его «убийцей металлургической промышленности Азербайджана». В ответ близкие родственники Р.Мамедова потребовали обратно свои деньги. В распоряжении haqqin.az оказалось голосовое сообщение А.Зейналлы, адресованное близким людям Р.Мамедова.

Журналист заявляет, что вопреки утверждениям пиарит Р.Мамедова, лепит из него образ «жертвы». И продолжит это дело. Но если противная сторона возражает, он может вернуть оговоренную сумму.

Представляем вашему вниманию беседу «критика убийцы металлургической промышленности» Аваза Зейналлы.