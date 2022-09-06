Дорожная полиция о пробках в Баку в дождливую погоду
Управление Государственной дорожной полиции Баку прокомментировало высокую плотность транспорта, наблюдавшуюся на бакинских дорогах в минувший вторник, 6 сентября.
АПА сообщает, по словам главного инспектора управления майора полиции Араза Аскерли, заторы на дорогах в дождливую, пасмурную и туманную погоду - естественно и понятно.
«При таких погодных условиях водители обязаны снижать скорость в соответствии со статьей 50 (скорость движения и расстояние между транспортными средствами) закона «О дорожном движении», правильно выбирать интервал между транспортными средствами, а также повышать бдительность для предотвращения возможных дорожно-транспортных происшествий», - добавил представитель ведомства.