Минобороны Украины: бои идут по всей линии фронта

Боевые действия идут по всей линии фронта, определенные успехи у Вооруженных сил Украины есть. Так сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, слова которой приводит УНИАН.

По словам Маляр, в Украине "1 300 км активных боевых действий, а вообще линия фронта в 2 500 км. Так вот, на всех этих 1 300 км идут активные боевые действия, то есть здесь не стоит выделять какой-то отдельный регион, потому что боевые действия идут везде... Да, у нас есть определенные успехи, у нас есть сдерживание врага".

Заместитель министра обороны Украины призвала граждан "соблюдать определенную информационную дисциплину, потому что Вооруженные силы нуждаются иногда в информационной тишине. Если мы говорим об освобожденных населенных пунктах, то название не нужно называть до тех пор, пока ВСУ там не закрепятся, в том населенном пункте, и официально об этом не сообщат".