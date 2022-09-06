В Грузии обвиняют Украину и грузинскую оппозицию

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил Украину и местную оппозицию в продолжении попыток втягивания Грузии в войну и предложил провести по данному вопросу референдум. Об этом сообщает портал «Новости-Грузия».

«Они желают войны в Грузии, второго фронта, просто напрямую не обращаются к шантажу… Повторюсь, конечно же, было бы лучше, если бы они открыто вышли и прямо сказали людям, чего они требуют, спросили грузинский народ, хочет ли он включения в войну в лице второго фронта… Мы можем и плебисцит провести по этой теме, спросить у людей, грузинского общества, желают они или нет включения в ту войну, которая сегодня, к сожалению, продолжается в Украине», — сказал Кобахидзе.

Грузинский политик добавил, что «этот вопрос [включения Грузии в войну] должен быть поставлен перед народом очень открыто. Это элементарный принцип демократии. Естественно, мы последуем воле народа. Если большинство населения желает биться до последнего грузина, конечно, мы можем это обсудить».